Il monito di Forza Italia: "Mastella? Per lui non c'è più spazio nel centrodestra" (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto "Mastella? Mai nel centrodestra. Si metta l'anima in pace Mastella. Il centrodestra in Campania ha cambiato rotta. Non c è spazio per il vecchio, non c è spazio per chi ha insultato in tutti questi anni Salvini, Meloni e Berlusconi". Lo dichiara il Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

