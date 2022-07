Il Ministero della Salute richiama altri prodotti pericolosi | Il rischio è per la presenza di allergeni

Leggi su topicnews

(Di domenica 31 luglio 2022) Capita sempre più spesso che vengano ritirati dal mercatoalimentari non conformi. Questa volta tocca si tratta di duemolto diffusi in commercio Il richiamo del(fonte web)Ilha recentemente reso pubblico un avviso di sicurezza e richiamo per due diversidistribuiti sul territorio italiano. Il pericolo riguarda ladinon dichiarati in etichetta. Se un soggetto allergico dovesse assumerli incidentalmente, potrebbe manifestare reazioni anche molto gravi. IPer molti italiani l’assunzione di superalcolici è diventata un momento conviviale importante, non solo nei numerosi ...