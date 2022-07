Il Gallo Belotti alla Roma e la Juventus spinge per Muriel! Accordo Milan-Lille per Renato Sanches, colpi di Torino e Samp (Di domenica 31 luglio 2022) Un altro weekend di grandi emozioni sul fronte calciomercato con le squadre del campionato di Serie A che continuano a muoversi per rinforzarsi in vista dell’inizio del nuovo campionato. Il colpo più importante è stato piazzato dalla Roma: è vicinissimo l’arrivo del Gallo Belotti. E’ andato in scena un incontro tra il club giallorosso e l’attaccante ex Torino, è stata raggiunta l’intesa di massima. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi la prossima settimana con l’obiettivo di chiudere l’Accordo. In uscita Shomurodov, l’ukbeko è vicinissimo al trasferimento al Bologna. Il Milan ha raggiunto l’Accordo con il Lille per Renato Sanches, manca l’ok del centrocampista. “Sono molto felice qui a Liverpool. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 luglio 2022) Un altro weekend di grandi emozioni sul fronte calciomercato con le squadre del campionato di Serie A che continuano a muoversi per rinforzarsi in vista dell’inizio del nuovo campionato. Il colpo più importante è stato piazzato d: è vicinissimo l’arrivo del. E’ andato in scena un incontro tra il club giallorosso e l’attaccante ex, è stata raggiunta l’intesa di massima. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi la prossima settimana con l’obiettivo di chiudere l’. In uscita Shomurodov, l’ukbeko è vicinissimo al trasferimento al Bologna. Ilha raggiunto l’con ilper, manca l’ok del centrocampista. “Sono molto felice qui a Liverpool. ...

