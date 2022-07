Il Chelsea sfida il Manchester United per De Jong: cosa sta succedendo (Di domenica 31 luglio 2022) Il Chelsea si è inserita nella trattativa tra il Barcellona e il Manchester United per Frenkie De Jong. Il giocatore non è convinto... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Ilsi è inserita nella trattativa tra il Barcellona e ilper Frenkie De. Il giocatore non è convinto...

infoitsport : Repubblica – Tutti pazzi per Casadei: Arsenal sfida Chelsea, Inter non molla sul prezzo - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Repubblica – Tutti pazzi per Casadei: Arsenal sfida Chelsea, Inter non molla sul prezzo - fcin1908it : Repubblica – Tutti pazzi per Casadei: Arsenal sfida Chelsea, Inter non molla sul prezzo - apathetichead : @SalvoPanda Se lo prende il Chelsea e poi diventa sfida a 3, momento veggente ?? - SSportNetwork : #SaturdayFever #Amichevoli Nel bis della sfida con il #Chelsea, che ieri si era imposto 3-1, #Udinese ancora ko con… -