Il Chelsea libera Kepa: c’è la notizia che fa felice il Napoli (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore il nome che circola fortemente in orbita Napoli è quello di Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, dovrebbe arrivare dal Chelsea in prestito per una stagione. Parallelamente è in bilico la posizione di Alex Meret, che con l’arrivo di Kepa potrebbe anche decidere di lasciare il Napoli. Cessione che porterebbe la società partenopea a fare un altro acquisto tra i pali oltre a quello del portiere dei Blues. Kepa Arrizabalaga portiere Chelsea Si libera Kepa Per liberare Kepa, attualmente vice Mendy, il Chelsea ha però necessità di chiudere per un altro estremo difensore. In tal senso, nelle ultime ore i Blues ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore il nome che circola fortemente in orbitaè quello diArrizabalaga. Il portiere spagnolo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, dovrebbe arrivare dalin prestito per una stagione. Parallelamente è in bilico la posizione di Alex Meret, che con l’arrivo dipotrebbe anche decidere di lasciare il. Cessione che porterebbe la società partenopea a fare un altro acquisto tra i pali oltre a quello del portiere dei Blues.Arrizabalaga portiereSiPerre, attualmente vice Mendy, ilha però necessità di chiudere per un altro estremo difensore. In tal senso, nelle ultime ore i Blues ...

