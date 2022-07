Il centrodestra eviti promesse utopistiche da campagna elettorale

LaStefi_P : Speriamo @EnricoLetta sia avveduto ed eviti di imbarcare di nuovo renzi, o il clone (calenda), o i loro alleati che… -

Italpress

...e faccia evitare i veti. Deve mettere dentro i sindaci e chiedere ad altri sindaci di ... 'Interessante il rapporto trae centrosinistra - è stato spiegato - . In Campania c'è al ...... è meglio non presentarsi al voto, vince iltranquillamente. L'ultima volta che in ... Mi auguro che Letta, forte della sua esperienza da democristiano e di grande intelligenza,e ... Elezioni, Zaia "Centrodestra non abbia paura di cambiare" Agenzia di stampa Italpress Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni. Calenda: 'Non possono chiederci di votare Di Maio'. LIVE ...Il ministro della Salute teme una sconfitta e invoca l'accozzaglia: "Non spacchiamoci nei collegi. L'avversario è la destra e dividendo il campo la stiamo favorendo" ...