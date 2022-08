Il centrodestra eviti promesse utopistiche da campagna elettorale (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – La campagna elettorale è cominciata con toni bollenti, con l’impegno massimo da parte di mainstream e giornaloni nel voler screditare la coalizione di centrodestra, data per vincente alle urne da tutti i sondaggi nazionali. Accuse di impresentabilità, isterie politiche e grida d’allarme su presunti rischi di instabilità nazionale derivanti dalla vittoria del centrodestra sono già all’ordine del giorno. Lo sono nel tentativo di indurre i cittadini a preferire altri schieramenti e proposte politiche, che possano giovarsi della “patente di legittimità” rilasciata da istituzioni e cancellerie europee. Servono risposte reali Tale scenario impone al centrodestra un impegno ancora maggiore, dettato dalla necessità di apparire credibile e rasserenante nei confronti dei propri elettori. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Laè cominciata con toni bollenti, con l’impegno massimo da parte di mainstream e giornaloni nel voler screditare la coalizione di, data per vincente alle urne da tutti i sondaggi nazionali. Accuse di impresentabilità, isterie politiche e grida d’allarme su presunti rischi di instabilità nazionale derivanti dalla vittoria delsono già all’ordine del giorno. Lo sono nel tentativo di indurre i cittadini a preferire altri schieramenti e proposte politiche, che possano giovarsi della “patente di legittimità” rilasciata da istituzioni e cancellerie europee. Servono risposte reali Tale scenario impone alun impegno ancora maggiore, dettato dalla necessità di apparire credibile e rasserenante nei confronti dei propri elettori. ...

DonVitoColoured : RT @IlPrimatoN: In questa campagna elettorale il centrodestra dovrà evitare le solite utopistiche promesse. Diversificazione e sovranità en… - SergioS92637150 : @Resistenza1967 Meglio che la Balanzoni eviti candidature e se ne stia fuori. Io voterò Italexit e auspico che il c… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: In questa campagna elettorale il centrodestra dovrà evitare le solite utopistiche promesse. Diversificazione e sovranità en… - zazoomblog : Il centrodestra eviti promesse utopistiche da campagna elettorale - #centrodestra #eviti #promesse - IlPrimatoN : In questa campagna elettorale il centrodestra dovrà evitare le solite utopistiche promesse. Diversificazione e sovr… -