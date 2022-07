Il Captain America dei fumetti Marvel si sta facendo odiare da tutto il mondo ma per una buona ragione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 luglio 2022) Si potrebbe definireil supereroe più famoso degli Stati Uniti ma, a detta di Screen Rant il resto dello odia, e per di più per un’ottima. (ovviamente neldei, non dei film, per adesso!) Come sappiamo, Sam Wilson salva vite umane e combatte i nemicini sia stranieri che nazionali, ed è grazie alle sue ali che può accedere a zone che il primo Capitan(Steve!) non ha mai potuto raggiungere. Ma in: Symbol of Truth #3, Sam Wilson scopre che le sue ali non gli permettono di aggirare la sovranità di altri Paesi, per quanto disperata possa essere la sua missione.si sta...