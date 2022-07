Il bomber dell'estate | Giroud segna ancora | ma Lasagna vola in testa Al terzo posto una sorpresa

cmdotcom : Il bomber dell'estate: #Giroud segna, ma #Lasagna vola in testa - serieAnews_com : ?? #BayernMonaco-#Lewandowski, #Salihamidzic dice la sua sul passaggio dell'attaccante al #Barcellona ?? Che accusa… - fabry_il_bomber : @AlexBazzaro MULTIMILIONARI NON TUTTI! Ma parliamo dell'ideona della Lega sulla pace fiscale. Incentivare TUTTI i f… - pallonatefaccia : Girano molte storie sulle origini di Istvan Nyers, bomber dell'#Inter di fine anni Quaranta e inizio anni Cinquanta… - fabry_il_bomber : Un drone R-18 (che vediamo) modificato delle unità ucraina di forze di terra specializzate in ricognizione aerea e… -

Grazie alla doppietta contro la Cremonese , il veronese Lasagna è passato al comando della classifica del'estate 2022 superando Giroud, solo in seconda posizione dopo il gol al Marsiglia . Per ora sono esclusi dal podio Kean, Colombo e Nestorovski in quarta posizione a quota 6. Questi i nostri ...La formalizzazione'affare tra l'Hellas e i partenopei tarda ad arrivare ed allora il blitz in Italia del Borussia potrebbe andare a segno: Simeone in Bundesliga, l'ipotesi è sul ... Il bomber dell'estate: Giroud segna, ma Lasagna vola in testa Il Borussia Dortmund è alla ricerca di un attaccante dopo i problemi di Haller: il club tedesco atteso in Italia per il bomber ...