Il bergamasco Andrea Palazzi | “Il mio primo romanzo | scritto durante il lockdown”

(Di domenica 31 luglio 2022) “ilho potuto dedicare più tempo alla scrittura e ho lavorato concretamente a questo”. Così il, 35enne, racconta com’è nato il suo libro Retroguardia, fresco di pubblicazione. Disponibile nelle librerie e negli store online, vede protagonista Ivan, un 35enne, suo coetaneo, appartenente a una generazione a cavallo tra l’analogico e il digitale, il mondo ideologico e fortemente politicizzato di qualche anno fa e quello fluido che ha preso piede negli ultimi decenni. In questa società che cambia, le sue certezze entrano in crisi: emergeranno parecchie contraddizioni che forniscono interessanti spunti di riflessioni per giovani e meno giovani. Lo abbiamo intervistato per saperne di più. Com’è nato questo libro? Scrivere mi è sempre ...

webecodibergamo : «The Wrong Guy» è il titolo del cortometraggio del bergamasco Andrea Navicella e di Alberto Scisco: al centro una r… - Andrea_82b15 : RT @PaulSigno9: Ampio spazio al doping bergamasco… - LiaCapizzi : Avvincente finale del salto triplo. Rosica un po' il piacentino Andrea Dalla Valle. Per 6 centimetri non è bronzo,… - ConsLomb : #21luglio #AccaddeOggi “Conquistare la mente partendo dal palato” è il suo principio ispiratore. Auguri allo chef b… -

Prima Bergamo

...anche una conversazione con lo stesso Fabrizio Gifuni e una postfazione di Sonia(che ... Concerto di Ilaria Bucci eJannicola. Un viaggio tra le più belle canzoni di cinema nell'......Del Savio) Giacomo Gatta / Vittoria Sampieri (Circolo Nautico Del Savio) Federico/ ...(Circolo Velico Ravennate) Alfredo Salerno / Luigi Ferruggia (Club Canottieri Roggero di Lauria)... Il ragazzo bergamasco che si paga università e affitto a Milano facendo il tassista per cani e gatti Cresce l’ottimismo in casa Atalanta per portare Andrea Pinamonti alla corte bergamasca. Ecco la situazione attuale L’Atalanta è sempre più vicina ad Andrea Pinamonti. Tra i bergamaschi cresce sempre d ...I bergamaschi mettono sul piatto 15 milioni, per il cileno c'è il Marsiglia. Domani sera la squadra di Inzaghi in campo a Cesena nell'amichevole contro il Lione ...