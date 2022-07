Ibrahimovic, nuovo siparietto social e maxischermo dalla Sardegna per seguire Marsiglia - Milan (Di domenica 31 luglio 2022) Prosegue il recupero e potenziamento fisico di Zlatan Ibrahimovic in Sardegna, sulle coste della Gallura: e su Instagram , non manca ancora una volta di testimoniarlo, anche con storie piuttosto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 luglio 2022) Prosegue il recupero e potenziamento fisico di Zlatanin, sulle coste della Gallura: e su Instagram , non manca ancora una volta di testimoniarlo, anche con storie piuttosto ...

sportli26181512 : #Ibrahimovic, nuovo siparietto social e maxischermo dalla Sardegna per seguire Marsiglia-Milan: Prosegue il recuper… - lapresielapagai : @lutherblister Ibrahimovic non si abbasserebbe a svolgere compiti così umili, sarà lui a nominare il nuovo papa - JuventusHubOff : ?? Dopo giorni di riflessione, Paul #Pogba è pronto ad ascoltare i consigli di un nuovo specialista per il suo infor… - jordaoMinelo : RT @Troves_1: Se siete onesti intellettualmente riconoscerete che il primo ad aver parlato di De Ketelaere al Milan fu Laudisa, che in una… - Redblack100x100 : RT @Troves_1: Se siete onesti intellettualmente riconoscerete che il primo ad aver parlato di De Ketelaere al Milan fu Laudisa, che in una… -