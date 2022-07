I veti di Calenda | le tattiche di Renzi | il disagio della sinistra e ora il “casus belli” sulle tasse | così il Pd di Enrico Letta rischia di restare solo

(Di domenica 31 luglio 2022) All’indomanicaduta di Draghi parlava di “mare aperto“, un’area destinata a prendere il posto del tramontato “campo largo”, in cui accogliere “gli italiani che scelgono la serietà”. Tradotto, fuori il Movimento 5 stelle – reo di non aver votato la fiducia al governo – e dentro tutti gli altri, ma proprio tutti: da Carlo(“ha svolto un lavoro interessante”) a Roberto Speranza (“spero possa candidarsi nel Pd”), da Luigi Di Maio (“dialogo già aperto”) a Matteo(“nessun veto”), fino alle ministre Carfagna e Gelmini passate da Forza Italia ad Azione (“hanno dimostrato grande coraggio”). Coinvolgendo, in un ardito tetris, pure larossoverde di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Dieci giorni dopo, però, il piano didi ...

(Azione) È l'uomo mercato corteggiato da tutti. E lui Ne ha per tutti. "Emiliano Una ... "Mi pongonoper antichi rancori, ma così potremmo perdere. E poi:"Chi pensa di comprarci, non ci ...Al momento l'ipotesi è l'ingresso di Azione di Carlonella coalizione, che prevede anche ... con una serie diincrociati che rendono difficile un'alleanza unitaria. Nei prossimi giorni si ...Boschi parla di alleanze. Nel centro e nel centrosinistra è rebus sulla prossima coalizione che si presenterà alle elezioni politiche del 25 settembre. Il nod ...Intervista ad Angelo Bonelli di Europa Verde: "Non permettiamo a una destra che sul cambiamento climatico la pensa come Trump di modificare da sola la ...