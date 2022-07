I Sussex sono preoccupati Troppi gli estranei che cercano di entrare a casa loro | come confermano i registri della polizia di Santa Barbara

Leggi su amica

(Di domenica 31 luglio 2022) E’ un periodaccio per Meghan Markle e il principe Harry. Oltre alle preoccupazioni che hanno già per conto, si è aggiunto il timore di trovarsi degliingli scatti di allarme, dovuti a persone chedinelgiardino (foto: AP) Meghan Markle ed Harry non stanno passando notti tranquille. E non per le beghe che si trovano ad afffrontare in questo periodo – decidere se riallacciare i rapporti con la Royal Family, valutare gli effetti che avrà lapubblicazione dell’autobiografia del principe, finire di girare il documentario per Netflix e capire se valga la pena concedere una nuova intervista-choc a Oprah Winfrey -. Isoffrono di insonnia per un altro grande problema: i numerosi tentativi di intrusione ...