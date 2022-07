I diritti civili nel nuovo Parlamento nascono già ‘morti’: tra opposizioni e paure è tutto da rifare (Di domenica 31 luglio 2022) Al netto della cantante Elodie, pronta a espatriare se la Meloni vincerà le elezioni (ma lo farà, poi? Se ne dubita) e pure di un’altra cantante, Giorgia, molto più melodica, che l’altra (Meloni) preferisce non ascoltarla neppure (e quest’ultima però, dice: “Le tue canzoni mi piacciono, io ti ascolto”: uno a zero per Meloni), e dunque dello schierarsi di una serie di vip (specie i cantanti) che, sui social, vanno fortissimo, ma poi votano gli elettori, a prescindere dai cd che comprano o della musica che, via Spotify o altro ascoltano, una cosa è quasi sicura. Anzi, la si può dare per certa. Del resto, non è stato fatto niente negli ultimi anni, in cui c’è stato prima il governo Conte bis, con un’alleanza di centrosinistra (Pd-LeU-M5s) e poi l’esecutivo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, che all’interno aveva tutte le forze progressiste, ma pure Lega e FI, ostili a tali temi, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) Al netto della cantante Elodie, pronta a espatriare se la Meloni vincerà le elezioni (ma lo farà, poi? Se ne dubita) e pure di un’altra cantante, Giorgia, molto più melodica, che l’altra (Meloni) preferisce non ascoltarla neppure (e quest’ultima però, dice: “Le tue canzoni mi piacciono, io ti ascolto”: uno a zero per Meloni), e dunque dello schierarsi di una serie di vip (specie i cantanti) che, sui social, vanno fortissimo, ma poi votano gli elettori, a prescindere dai cd che comprano o della musica che, via Spotify o altro ascoltano, una cosa è quasi sicura. Anzi, la si può dare per certa. Del resto, non è stato fatto niente negli ultimi anni, in cui c’è stato prima il governo Conte bis, con un’alleanza di centrosinistra (Pd-LeU-M5s) e poi l’esecutivo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, che all’interno aveva tutte le forze progressiste, ma pure Lega e FI, ostili a tali temi, ...

riotta : Importante intervista Luca @zaiapresidente @Corriere propone svolta per la Lega su diritti civili, emigrazione, amb… - riotta : Guerra in Ucraina, Putin all'offensiva, massacri, violazioni dei diritti civili e dei trattati internazionali. Le v… - elio_vito : Prima di preoccuparsi occorre occuparsene, contrastando alle elezioni questa destra e la sua deriva. I suoi contenu… - mark_pitchu : @MaggioreSimona @EnricoLetta I diritti civili in tempo di crisi endemica del mercato del lavoro, iper inflazione e… - macondo83 : RT @parallelecinico: 'Vorrei essere ricordato per le battaglie per i diritti civili', diceva il più vincente nella storia dello sport ameri… -