Huawei Mate Xs 2: il nuovo foldable arriva in Italia (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore è stato annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Huawei Mate Xs 2. Il nuovo foldable di Huawei arriva nel nostro Paese. Design esclusivo, prezzo pure Huawei Mate Xs 2 è stato lanciato a fine aprile in Cina, e il mese dopo è poi cominciata la distribuzione in Europa, anche se limitatamente alla Germania. E ora per l’ultimo pieghevole del marchio cinese è arrivato il momento di sbarcare anche in Italia. Aprono oggi (e chiudono il 31 Agosto) i preordini per Mate Xs 2 sul nostro mercato. Design del Huawei Mate Xs 2 Con Mate Xs 2 Huawei continua ad insistere sulla soluzione peculiare ... Leggi su tuttotek (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore è stato annunciato l’arrivo indelXs 2. Ildinel nostro Paese. Design esclusivo, prezzo pureXs 2 è stato lanciato a fine aprile in Cina, e il mese dopo è poi cominciata la distribuzione in Europa, anche se limitatamente alla Germania. E ora per l’ultimo pieghevole del marchio cinese èto il momento di sbarcare anche in. Aprono oggi (e chiudono il 31 Agosto) i preordini perXs 2 sul nostro mercato. Design delXs 2 ConXs 2continua ad insistere sulla soluzione peculiare ...

tuttoteKit : #Huawei Mate Xs 2: il nuovo foldable arriva in Italia #HuaweiMateXs2 #tuttotek - Tuttoinfor : Iniziano i pre-ordini in Italia del nuovo Huawei Mate Xs 2, lo smartphone flagship pieghevole ultraleggero e ultras… - broby68 : HUAWEI Mate Xs 2 è il nuovo smartphone flagship pieghevole di HUAWEI - David_c05 : HUAWEI Mate Xs 2: il nuovo smartphone flagship pieghevole arriva anche in Italia - tuttoteKit : #Huawei Mate Xs 2: il nuovo foldable arriva in Italia #HuaweiMateXs2 #tuttotek -