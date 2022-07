Higlights e gol Marsiglia-Milan 0-2 | Amichevole precampionato 2022 VIDEO

(Di domenica 31 luglio 2022) Gli highlights e i gol di, match valevole per l’, in cui la formazione guidata da Stefano Pioli si è imposta sui francesi mediante il punteggio di 2-0. Decisive le reti segnate nel primo tempo da Junior Messias ed Olivier Giroud. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH GOL MESSIAS SportFace.

sportface2016 : Higlights e gol #MarsigliaMilan 0-2, Amichevole precampionato 2022 (VIDEO) - MarcoPolo__23 : @Bresingar_ Visti gli Higlights su YouTube. Sarà anche stato il canale del Barcellona, ma ci han preso a pallate… p… -

E non a caso chiama quella nuova " la generazione degli". "I ragazzi la partita intera ... con il "nostro" Leao a esordire con il primo meta -). PER SAPERNE DI PIÙ "Il nostro lavoro ...Ed è in questo caso che la legge del calcio colpisce inesorabilmente:sbagliato,subito. All'80', Malagrida va via sulla destra, mette al centro dove Montevago, complice un rimpallo fortunato,...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Inizio scoppiettante per i rossoneri che all’11’ sbloccano il punteggio con un super gol di Messias che lascia partire un tiro imparabile dal limite dell’area di rigore. Junior Messias, centrocampista ...