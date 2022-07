Highlights e gol Liverpool-Manchester City 3-1, Community Shield 2022 (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Liverpool-Manchester City 3-1, match valido per la Community Shield 2022. Al King Power Stadium di Leicester si è assegnato il primo trofeo della stagione inglese, che ha preso la via rossa di Liverpool. La sblocca nel primo tempo Alexander-Arnold. Nel secondo invece arriva il pareggio di Alvarez, con Salah che pochi minuti dopo dal dischetto decide il match. Ecco gli Highlights del match. LE PAGELLE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la. Al King Power Stadium di Leicester si è assegnato il primo trofeo della stagione inglese, che ha preso la via rossa di. La sblocca nel primo tempo Alexander-Arnold. Nel secondo invece arriva il pareggio di Alvarez, con Salah che pochi minuti dopo dal dischetto decide il match. Ecco glidel match. LE PAGELLE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA SportFace.

