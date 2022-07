GTWC Europe | 24 Ore Spa | Marciello Gounon Juncadella riportano Mercedes al successo | Top20 per Valentino Rossi

(Di domenica 31 luglio 2022) Raffaele/ Jules/ Daniel(AMG Team Akkodis ASP #88) svettano connella 24 Ore di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. Quarta affermazione nella storia per il marchi teutonico che svetta davanti a Maximilian Götz/Luca Stolz/Steijn Schothorst (AMG Team GetSpeed #2) ed a Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari). La strategia è diventata protagonista a parte dalla 18ma ora, caratterizzata da due bandiere gialle che hanno cambiato le sorti della PRO-AM Cup. La Porsche #24 di Herberth Motorsport e la McLaren #188 di Garage 59, out per due motivi completamente differenti, hanno permesso alla Ferrari #52 di AF Corse di prendere il comando, una situazione che provocherà una lunga Safety Car. Da ...

