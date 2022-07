GTWC Europe | 24 Ore Spa | BMW sfida Porsche e Mercedes per la vittoria | Valentino Rossi punta alla Top20

(Di domenica 31 luglio 2022) Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yelloly (ROWE Racing #98/BMW) sono virtualmente al comando della 24h di Spa-Francorchamps, terzo apmento del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Secondo posto per Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (AMG Team Akkodis ASP #88), terzo per Laurens Vanthoor/Nick Tandy/Dennis Olsen (KCMG #47/). La mattinata è iniziata nel peggiore dei modi per/Frédéric Vervisch/Nico Müller (Audi Sport Team WRT #46). L’elvetico Müller ha infatti danneggiato in modo importante l’anteriore della propria auto all’uscita della ‘Source’ dopo un contatto con l’auto gemella di Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde (Audi Sport Team WRT #32), delusione della prova sin dai primi minuti. Laurens Vanthoor/Nick ...

It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #spa24h #fanatecgt #gtworldcheu #igtc - motorionline : GTWC Europe | 24 Ore di Spa, 16a Ora: BMW ancora davanti al mattino - It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #spa24h #fanatecgt #gtworldcheu #igtc - LiveGPit : #GTWorldChEu 24h Spa, Ferrari #71 e Iron Lynx al top a 10h dalla fine, BMW regina della notte ?? Luca Pellegrini - zazoomblog : GTWC Europe 24 Ore Spa dopo metà gara: ROWE Racing #98 al comando con BMW Valentino Rosse presente nella Top20 -… -

La squadra tedesca conquista anche il massimo dei punti validi per il Fanatec GT World Challengeby AWS assegnati dopo le prime sei ore di gara. La cronaca della prima fase notturna Nonostante ...DA SPA " Un inizio particolarmente ricco di Full Course Yellow, incidenti e forature per la 24 Ore di Spa , valida per il Fanatec GT World Challengeby AWS . GruppeM Racing guida la classifica generale al termine della quarta ora con la Mercedes - AMG GT3 Evo #55. La cronaca delle prime quattro ore La corsa è partita con Klaus Bachler bravo ...DA SPA – Ancora BMW al comando dopo altre otto ore di gara alla 24 Ore di Spa. La Casa bavarese centra la doppietta allo scoccare della 12a ora con le due M4 GT3 di ROWE Racing, con l’equipaggio della ...DA SPA – Quasi a sorpresa rispetto ai pronostici della vigilia, l’equipaggio più in forma al momento alla 24 Ore di Spa è quello della BMW M4 GT3 #98 di ROWE Racing. La squadra tedesca conquista anche ...