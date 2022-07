Gp Ungheria gara: Verstappen vince mentre la Ferrari cade (Di domenica 31 luglio 2022) Oggi 31 Luglio si è corsa la gara del Gp di Ungheria. Max sale dal decimo al primo in poco più di mezza gara. Hamilton e Russell tolgono dal podio Sainz e Leclerc, dopo un approccio disastroso della Scuderia. La Ferrari è crollata perchè ha sbagliato tutto quello che c’è da sbagliare mentre la Mercedes è tornata ad imporsi grazie ad una buona prestazione. Certamente non è mancato il divertimento per i spettatori che hanno assistito al trionfo della Red Bull. Qualifiche Gp Ungheria: vittoria sprint per Russell Gp Ungheria gara: la Rossa piange lacrime amare Tutto ciò che può andare storto finisce per accadere e nel peggiore dei modi per gli interessi della Ferrari. Invocano la cattiva sorte ma va chiarito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 luglio 2022) Oggi 31 Luglio si è corsa ladel Gp di. Max sale dal decimo al primo in poco più di mezza. Hamilton e Russell tolgono dal podio Sainz e Leclerc, dopo un approccio disastroso della Scuderia. Laè crollata perchè ha sbagliato tutto quello che c’è da sbagliarela Mercedes è tornata ad imporsi grazie ad una buona prestazione. Certamente non è mancato il divertimento per i spettatori che hanno assistito al trionfo della Red Bull. Qualifiche Gp: vittoria sprint per Russell Gp: la Rossa piange lacrime amare Tutto ciò che può andare storto finisce per acre e nel peggiore dei modi per gli interessi della. Invocano la cattiva sorte ma va chiarito ...

SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - Gazzetta_it : F1 Gp Ungheria, capolavoro Verstappen, Ferrari lontane: il Mondiale è in cassaforte - SkySportF1 : ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ?… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: F1, in Ungheria vince Verstappen dopo una clamorosa rimonta. Delusione Ferrari - MaxBassanettiPC : @john_elkann Fare una figura di merda in Ungheria con la Ferrari sbagliando tutto....Fatto!! Io, ferrarista da olt… -