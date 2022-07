GP Budapest: Verstappen trionfa (era partito decimo). Leclerc sesto, la Ferrari ha sbagliato tutto (Di domenica 31 luglio 2022) Max Verstappen primo? Nessuno se lo aspettava essendo partito decimo per i problemi al motore in qualifica. Eppure, ancora una volta, il pilota olandese della Red Bull deve ringraziare la Ferrari.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) Maxprimo? Nessuno se lo aspettava essendoper i problemi al motore in qualifica. Eppure, ancora una volta, il pilota olandese della Red Bull deve ringraziare la....

sportli26181512 : Formula 1: gli orari delle repliche del GP Ungheria: Tredicesimo GP con Russell per la prima volta in pole e le Fer… - OA_Sport : #F1 Max Verstappen vince ancora a Budapest e ipoteca il Mondiale: le impressioni dell'olandese al termine del GP - MasterblogBo : BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della Red… - ricsewis : Verstappen parte dal centro di Budapest, si gira da solo e vince lo stesso. Io boh. Complimenti per il mondiale 20… - MaurizioVoltini : Gran vittoria di Verstappen a Budapest, nonostante la partenza dalla quinta fila e un testacoda a carico. Troppo fo… -