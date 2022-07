Governo: Tajani, 'c.destra al governo non cambierà la politica estera dell'Italia' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Anche Salvini lo ha ribadito, la posizione nella politica estera non cambia. Tutto il centrodestra al governo non cambierà, siamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell'Occidente e dell'Europa. Una scelta incontrovertibile, non cambieremo mai". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Anche Salvini lo ha ribadito, la posizione nellanon cambia. Tutto il centroalnon, siamo dalla partea Nato, degli Stati Uniti,'Occidente e'Europa. Una scelta incontrovertibile, non cambieremo mai". Lo ha detto Antonioa Mezz'ora in più.

