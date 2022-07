Gli scissionisti grillini a caccia del terzo mandato: salvati da Giggino ‘o scafista (Di domenica 31 luglio 2022) Col senno di poi possiamo dire che c'avevano visto lungo. Gli scissionisti che il 21 giugno scorso sono scappati dal Movimento 5 Stelle sapevano che alla fine Beppe Grillo avrebbe avuto la meglio su Giuseppe Conte. E che non gli sarebbe stato mai permesso di candidarsi per la terza volta alle elezioni. Hanno seguito Luigi Di Maio senza batter ciglio, convinti che fosse la soluzione migliore per scongiurare di venir messi alla porta. Alla fine è andata proprio così. L'altro ieri il fondatore del M5S deluso cinquanta big che fino all'ultimo momento confidavano in una deroga alla regola del secondo mandato. I "dimaiani" invece no, potranno ricandidarsi proprio grazie allo strappo del loro leader. I parlamentari alla seconda legislatura di Insieme per il futuro sono 21 (su 64 iscritti totali), Di Maio compreso. Siedono praticamente tutti tra i banchi della ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Col senno di poi possiamo dire che c'avevano visto lungo. Gliche il 21 giugno scorso sono scappati dal Movimento 5 Stelle sapevano che alla fine Beppe Grillo avrebbe avuto la meglio su Giuseppe Conte. E che non gli sarebbe stato mai permesso di candidarsi per la terza volta alle elezioni. Hanno seguito Luigi Di Maio senza batter ciglio, convinti che fosse la soluzione migliore per scongiurare di venir messi alla porta. Alla fine è andata proprio così. L'altro ieri il fondatore del M5S deluso cinquanta big che fino all'ultimo momento confidavano in una deroga alla regola del secondo. I "dimaiani" invece no, potranno ricandidarsi proprio grazie allo strappo del loro leader. I parlamentari alla seconda legislatura di Insieme per il futuro sono 21 (su 64 iscritti totali), Di Maio compreso. Siedono praticamente tutti tra i banchi della ...

