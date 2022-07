Giro di Polonia 2022, risultati e ordine di arrivo seconda tappa: vittoria in volata di Thjissen (Di domenica 31 luglio 2022) L’ordine di arrivo della seconda tappa del Giro di Polonia 2022, in cui il belga Gerben Thijssen si è imposto nella volata finale sul tedesco della UAE Emirates Pascal Ackermann e sull’italiano Jonathan Milan. Ai piedi del podio l’olandese della Jumbo Visma Olav Kooij, mentre il campione olimpico su pista di Rio 2016, Elia Viviani, ha tagliato il traguardo in settima posizione. Il nuovo leader della classifica generale è il norvegese della Uno-X Pro Cycling, Jonas Abrahamsen davanti a Kooij e Thijssen. ordine DI arrivo seconda tappa Thijssen BEL (Team Belgium) 4h47’23” Ackermann GER (UAE Emirates) s.t. Milan ITA (Team Italy) s.t. Kooij NED (Jumbo Visma) s.t Bennett IRL (Bora ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) L’didelladeldi, in cui il belga Gerben Thijssen si è imposto nellafinale sul tedesco della UAE Emirates Pascal Ackermann e sull’italiano Jonathan Milan. Ai piedi del podio l’olandese della Jumbo Visma Olav Kooij, mentre il campione olimpico su pista di Rio 2016, Elia Viviani, ha tagliato il traguardo in settima posizione. Il nuovo leader della classifica generale è il norvegese della Uno-X Pro Cycling, Jonas Abrahamsen davanti a Kooij e Thijssen.DIThijssen BEL (Team Belgium) 4h47’23” Ackermann GER (UAE Emirates) s.t. Milan ITA (Team Italy) s.t. Kooij NED (Jumbo Visma) s.t Bennett IRL (Bora ...

