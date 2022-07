(Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Grandissimo successo di Mattiapaolo Pagano (3.2, 2008), che si aggiudica ildisputato ache vedeva in gara tutti i vincitori e i finalisti dei 191 tornei disputati in 17 diverse regioni nell’arco di tutto l’anno. Accreditato della testa di serie numero 3, Mattia Paolo Pagano ha dominato il torneo senza perdere neanche un set, battendo al primo turno il sardo Sarritzu A. (3.2) 61 64, al secondo Della Volpe V. (3.3) 63 60, nei quarti di finale il pugliese Della Corte F. (3.3) 60 62, in semifinale l’abruzzese De Cesaris A. (3.1), testa di serie numero due, con il punteggio di 75 62 ed in finale ha letteralmente dominato 60 60 contro la sorpresa del torneo Covone A. (3.3), non lasciandogli neanche un game. Questa vittoria si aggiunge ai grandi risultati ...

anteprima24 : ** Segue le ragazze e le palpeggia, 21enne #Sannita arrestato per violenza sessuale ** -

anteprima24.it

... insieme ai genitori che sono ancora in attesa della verità sulla morte deloperatore ONU ... Montesarcio, Solopaca, Cerreto, Vitulano, Cautano, Tocco Caudio, Benevento) Tavola Rotonda ...Lunedì 20 giugno scorso Rubano, nel convocare il tavolo del centro destra, sul tema "... Sono sicuro " conclude l'esponente della fiamma " che ilsindaco di Puglianello non si farà ... Giovane sannita vince il Master Nazionale Kinder di Roma Under 14 Ha rischiato davvero tanto, ha temuto anche il peggio ma fortunatamente per Domenico Colella, giovane 26enne di Amorosi tutto si è poi risolto per il meglio. Al giovane, che tra l’altro da oggi sarebb ...Ha rischiato davvero tanto, ha temuto anche il peggio ma fortunatamente per Domenico Colella, giovane 26enne di Amorosi tutto si è poi risolto per il meglio. Al giovane, che tra l’altro da oggi sarebb ...