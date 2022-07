Giorgio Chiellini: “Mostrerò al mondo quanto vale il calcio negli Stati Uniti” (Di domenica 31 luglio 2022) L’ex capitano della Juve all’esordio nello stadio di casa del Los Angeles con i bianconeri a fianco: «Se avessi segnato sarebbero entrati in campo. Pensa che bolgia: vecchi e nuovi amici insieme» Leggi su lastampa (Di domenica 31 luglio 2022) L’ex capitano della Juve all’esordio nello stadio di casa del Los Angeles con i bianconeri a fianco: «Se avessi segnato sarebbero entrati in campo. Pensa che bolgia: vecchi e nuovi amici insieme»

CBSSportsGolazo : Giorgio Chiellini paid a visit to his former Juventus teammates in LA???? - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Giorgio Chiellini: “Mostrerò al mondo quanto vale il calcio negli Stati Uniti” - LaStampa : Giorgio Chiellini: “Mostrerò al mondo quanto vale il calcio negli Stati Uniti” - qq288_today : Gleison Bremer Pas Jadi Pengganti Giorgio Chiellini - sportli26181512 : Chiellini: 'Atmosfera incredibile qui. Avevo dato tutto alla Juve, volevo provare qualcosa di diverso': Giorgio Chi… -