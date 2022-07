Giffoni Film Festival | “Nel mare ci sono i coccodrilli” il miglior miglior short film

(Di domenica 31 luglio 2022) “Nelci”,d’animazione prodotto da Rai Kids e Larcadarte in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, ha vinto il Premio delcome. Il, diretto da Rosalba Vitellaro, sui disegni di Annalisa Corsi, è ispirato all’omonimo libro di Fabio Geda e alla storia vera del piccolo Enaiat Akbari, un bambino afghano che fugge dai talebanj per arrivare dopo anni di peripezie in Italia. “è ununico. Essere premiati da una giuria di centinaia di ragazzi da 10 a 13 anni è la prova ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - Sudestonlineit : Gioia del Colle, Polo Gatti nella giuria del Giffoni Film Festival - positanonews : Gary Oldman premiato al Giffoni Film Festival: relax in Costiera Amalfitana e visita agli scavi di Pompei tra le… - PaganiStella : @marangelo2005 @Di_e_g_o_P @analiticamente1 È andato al Giffoni film festival a dire altre sciocchezze e credo sia… -

'Nel mare ci sono i coccodrilli',d'animazione prodotto da Rai Kids e Larcadarte in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, ha vinto il Premio delFestival come migliore short. Il, diretto da Rosalba Vitellaro, sui disegni di Annalisa Corsi, è ispirato all'omonimo libro di Fabio Geda e alla storia vera del piccolo Enaiat ......premio come attrice rivelazione al Fabrique du Cinema nel 2015 e soprattutto un PremioExperience nel 2016 e una candidatura al Nastro D'Argento come miglior attrice protagonista per il...Quest’anno i giurati del Festival del cinema per ragazzi che si tiene da 52 anni a Giffoni Valle Piana in Campania hanno assegnato i premi rispettando il tema della rassegna che questa edizione era “I ...Cinema: miglior short film Giffoni ‘Nel mare ci sono i coccodrilli’ Milano, 31 lug. (LaPresse) – “Nel mare ci sono i coccodrilli”, film d’animazione prodotto da Rai Kids e Larcadarte in collaborazione ...