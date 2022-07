Gf Vip, Valeria Marini innamoratissima di Eddy Siniscalchi: “L’ho rincontrato sul ciglio della Chiesa, stavamo andando a messa e…” (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo le parole di Eddy Siniscalchi, Valeria Marini è stata intervistata da fanpage.it e ha raccontato l’incontro con il giovane compagno: Eddy lo avevo già conosciuto anni fa. L’ho ritrovato dopo ben 18 anni. All’epoca c’eravamo perdutamente innamorati con uno solo sguardo, ma poi persi. Ci siamo cercati a lungo, ma il destino sembrava volerci tenere lontani. Oggi credo che volesse farci vivere il nostro amore nel momento più giusto, quello che stiamo vivendo adesso. Valeria attribuisce alla Fede l’aver rincontrato Eddy. La Marini infatti ha spiegato: Perché, dopo quel secondo incontro a un evento al quale abbiamo partecipato entrambi insieme a una serie di amici comuni, ci siamo rivisti sul ciglio ... Leggi su isaechia (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo le parole diè stata intervistata da fanpage.it e ha raccontato l’incontro con il giovane compagno:lo avevo già conosciuto anni fa.ritrovato dopo ben 18 anni. All’epoca c’eravamo perdutamente innamorati con uno solo sguardo, ma poi persi. Ci siamo cercati a lungo, ma il destino sembrava volerci tenere lontani. Oggi credo che volesse farci vivere il nostro amore nel momento più giusto, quello che stiamo vivendo adesso.attribuisce alla Fede l’aver. Lainfatti ha spiegato: Perché, dopo quel secondo incontro a un evento al quale abbiamo partecipato entrambi insieme a una serie di amici comuni, ci siamo rivisti sul...

