Gesto inaspettato di Lory Del Santo | Lo ha lasciato solo: rapporto compromesso (Di domenica 31 luglio 2022) Lory Del Santo rischia di finire nuovamente al centro della polemica a causa di una scelta inaspettata: il loro rapporto è compromesso La showgirl Lory Del Santo (screenshot Mediaset)Una controversa partecipazione quella di Lory Del Santo all’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi. Un percorso non semplice che ha visto la showgirl più volte finire al centro delle critiche. L’ex naufraga si è spesso scontrata con i compagni di gioco che hanno definito il suo comportamento tipico di una manipolatrice. Ad aver fatto discutere è stato però anche il suo rapporto con il fidanzato Marco Cucolo. I due durante il reality hanno prima fatto fronte comune poi però si sono ritrovati al centro di una lite che ha spinto la showgirl a ... Leggi su direttanews (Di domenica 31 luglio 2022)Delrischia di finire nuovamente al centro della polemica a causa di una scelta inaspettata: il loroLa showgirlDel(screenshot Mediaset)Una controversa partecipazione quella diDelall’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi. Un percorso non semplice che ha visto la showgirl più volte finire al centro delle critiche. L’ex naufraga si è spesso scontrata con i compagni di gioco che hanno definito il suo comportamento tipico di una manipolatrice. Ad aver fatto discutere è stato però anche il suocon il fidanzato Marco Cucolo. I due durante il reality hanno prima fatto fronte comune poi però si sono ritrovati al centro di una lite che ha spinto la showgirl a ...

JC4KS34VR46 : RT @danabi_b: Buongiorno a cio che ci fa sorridere Alla gentilezza inattesa Alla sorpresa di un gesto inaspettato Buongiorno alla voglia… - Cristin97215062 : RT @DavLucia: A volte basta davvero poco per essere sereni,e per poco intendo,un buon libro da leggere,un buon caffè e un gesto inaspettato… - Danyela_78 : RT @DavLucia: A volte basta davvero poco per essere sereni,e per poco intendo,un buon libro da leggere,un buon caffè e un gesto inaspettato… - marcovolpicell : RT @DavLucia: A volte basta davvero poco per essere sereni,e per poco intendo,un buon libro da leggere,un buon caffè e un gesto inaspettato… - GrainSand__Anja : RT @BarbiniIvana: Non riesco a dimenticare. #saAncoraDi reale quell'incontro e quel gesto inaspettato da parte tua. -