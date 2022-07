Tiscali Notizie

Decine di migliaia di ebrei ortodossi hanno partecipato oggi aidel rabbino Ytizhak Tuvia Weiss, leader della setta radicale ultraortodossa 'Edà Haredit'. ...si è stabilito aper ...Non è un caso che idella giornalista palestinese si sono svolti anche a. Quel corteo funebre, che la polizia israeliana ha cercato selvaggiamente di impedire, entrando all'... Gerusalemme: funerali di massa per celebre rabbino ortodosso Decine di migliaia di ebrei ortodossi hanno partecipato oggi ai funerali del rabbino Ytizhak Tuvia Weiss, leader della setta radicale ultraortodossa 'Edà Haredit'. (ANSA) ...A proposito dell'audizione di Francesca Albanese dalla Commissione Esteri del Parlamento e dell'accusa di mancata terzietà da parte del presidente della Commissione ...