Gerry Scotti e la gaffe di Fedez su Strehler: “Questi ragazzi sono come gli sportivi: bravi nel loro campo, ma c’è tanta ignoranza” (Di domenica 31 luglio 2022) Ospite del podcast di Fedez Muschio selvaggio, Gerry Scotti si era trovato in imbarazzo per il fatto che né il rapper né lo youtuber Luis Sal sapessero chi fosse Giorgio Strehler. Intervistato da Il Messaggero il conduttore torna su quell’episodio commentando: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza“. Il futuro in tv Il presentatore, 66 ammi domenica prossima, è pronto a tornare al timone di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Ospite del podcast diMuschio selvaggio,si era trovato in imbarazzo per il fatto che né il rapper né lo youtuber Luis Sal sapessero chi fosse Giorgio. Intervistato da Il Messaggero il conduttore torna su quell’episodio commentando: “hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo,e tanti altrinelgli. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è“. Il futuro in tv Il presentatore, 66 ammi domenica prossima, è pronto a tornare al timone di ...

FQMagazineit : Gerry Scotti e la gaffe di Fedez su Strehler: “Questi ragazzi sono come gli sportivi: bravi nel loro campo, ma c’è… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, nuova sfida Clerici-Gerry Scotti - pazzipergerry : - CIAfra73 : @fabiofabbretti Io non mi sognerei mai di sminuire 5/6 punti, che sono tanti. Infatti non mi pare che sia mai stato… - _muffinbutton : perché non mi è passata Still Loving You degli Scorpions e ho pensato a Dean ubriaco una sera che ha litigato con C… -