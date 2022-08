Genova, ragazzi violenti in corso Italia: doppia rapina nella stessa notte (Di domenica 31 luglio 2022) Due gruppi minacciati da un trio di coetanei e derubati di contanti e telefonini. Appello al prefetto del sindacato della polizia Siap: “Potenziare i servizi sociali” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 31 luglio 2022) Due gruppi minacciati da un trio di coetanei e derubati di contanti e telefonini. Appello al prefetto del sindacato della polizia Siap: “Potenziare i servizi sociali”

LaVeritaWeb : Con 377 ragazzi extracomunitari in città escalation di risse fra etnie diverse, spaccio e violenze sessuali. La mog… - MaurizioTorchi2 : RT @stagliacollo: Orda di minori stranieri a Genova Perfino la moglie di Speranza attacca la Lamorgese: con 377 ragazzi extracomunitari in… - TUTTOB1 : Reggina, Inzaghi: 'I ragazzi mi hanno stupito. Si sta creando la giusta alchimia, andiamo a Genova per giocarcela' - Angelmays65 : RT @LaVeritaWeb: Con 377 ragazzi extracomunitari in città escalation di risse fra etnie diverse, spaccio e violenze sessuali. La moglie del… - AnnaLizzy68 : RT @jagang_1: @MaurizioAlba Ragazzi. Bisogna proprio dirlo, l'adriatico è una pozza di piscio, aveva ragione mia nonna Genova vince, Venezi… -