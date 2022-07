Gelati confezionati, è allarme glutine | Marchio famoso richiamato dal Ministero: pericolosissimi (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha richiamato dei Gelati confezionati a causa di un errore molto grave, che per qualcuno potrebbe essere pericoloso Gelati confezionati (Pixabay)Soprattutto durante i mesi più caldi, il gelato diventa un vero protagonista di pasti e di merende. Amato da grandi e piccini, chiunque ha il proprio gusto preferito, sia dei Gelati sciolti che di quelli confezionati: gusti e profumi che riportano all’infanzia e che sanno proprio di vacanza. Nelle ultime ore, però, il Ministero della Salute ha richiamato un noto gelato confezionato proprio a causa di un errore grossolano e pericoloso negli ingredienti e nella dicitura sulla confezione. Ecco di cosa si ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore, ildella Salute hadeia causa di un errore molto grave, che per qualcuno potrebbe essere pericoloso(Pixabay)Soprattutto durante i mesi più caldi, il gelato diventa un vero protagonista di pasti e di merende. Amato da grandi e piccini, chiunque ha il proprio gusto preferito, sia deisciolti che di quelli: gusti e profumi che riportano all’infanzia e che sanno proprio di vacanza. Nelle ultime ore, però, ildella Salute haun noto gelato confezionato proprio a causa di un errore grossolano e pericoloso negli ingredienti e nella dicitura sulla confezione. Ecco di cosa si ...

