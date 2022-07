GdS – Chelsea su Casadei: offerti 8 milioni all’Inter (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-30 13:58:33 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Proposta ufficiale dei Blues per il centrocampista nerazzurro, molto apprezzato da Tuchel: per l’Inter è ancora bassa, ma… Da Londra è arrivata un’offerta all’Inter per Cesare Casadei. Una proposta vera e scritta, non un approccio esplorativo e una dimostrazione di interesse. Il Chelsea ha messo sul piatto 8 milioni di euro, tra parte fissa e variabile, per il centrocampista che tanto bene ha fatto con la Primavera di Cristian Chivu. Non solo una dimostrazione di interesse, dunque: Thomas Tuchel e gli scout dei Blues sono rimasti impressionati dal talento del ragazzo e hanno deciso di provarci per davvero. L’idea dell’Inter — La posizione dell’Inter è la stessa da mesi: Casadei deve restare sotto il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-30 13:58:33 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Proposta ufficiale dei Blues per il centrocampista nerazzurro, molto apprezzato da Tuchel: per l’Inter è ancora bassa, ma… Da Londra è arrivata un’offertaper Cesare. Una proposta vera e scritta, non un approccio esplorativo e una dimostrazione di interesse. Ilha messo sul piatto 8di euro, tra parte fissa e variabile, per il centrocampista che tanto bene ha fatto con la Primavera di Cristian Chivu. Non solo una dimostrazione di interesse, dunque: Thomas Tuchel e gli scout dei Blues sono rimasti impressionati dal talento del ragazzo e hanno deciso di provarci per davvero. L’idea dell’Inter — La posizione dell’Inter è la stessa da mesi:deve restare sotto il ...

RaffaelloLeao : RT @AmalaTV_: GdS - l’#Inter per cedere #Casadei al #Chelsea ha chiesto 20 Mln e l’inserimento di una recompra. - ML_4fun : RT @AmalaTV_: GdS - l’#Inter per cedere #Casadei al #Chelsea ha chiesto 20 Mln e l’inserimento di una recompra. - francescobonfi_ : RT @AmalaTV_: GdS - l’#Inter per cedere #Casadei al #Chelsea ha chiesto 20 Mln e l’inserimento di una recompra. - faso__ : RT @AmalaTV_: GdS - l’#Inter per cedere #Casadei al #Chelsea ha chiesto 20 Mln e l’inserimento di una recompra. - fede_spi : RT @AmalaTV_: GdS - l’#Inter per cedere #Casadei al #Chelsea ha chiesto 20 Mln e l’inserimento di una recompra. -