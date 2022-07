GdS – Calciomercato | Diallo | Milan e Psg trattano per trovare la formula migliore

Leggi su justcalcio

2022-07-30 Il difensore, chiuso dalla concorrenza a Parigi, vorrebbe il club rossonero. Da superare il nodo ingaggio (5,4 milioni lordi), intanto le due società proseguono il dialogo. E l'affare potrebbe… favorire l'Inter Chissà che non sia ilad aiutare l'Inter, in questo strano intreccio di mercato estivo. Per sbloccare il dossier del nerazzurro Skriniar infatti potrebbe tornare utile Abdou, del Psg, che interessa molto ai rossoneri. Un gioco di sponde indispensabile per permettere al club dell'emiro del Qatar di far cassa e tornare all'assalto del centrale che Marotta non cede per meno di 70 milioni. Finora i francesi sono saliti fino a 55, ma oltre non si va, salvo appunto non entrino soldi dalle cessioni. Tra queste quella del ...