Gatti e Cambiaso | il triplo salto dalla serie D | la loro strepitosa parabola

(Di domenica 31 luglio 2022) Il passaggio dal dilettantismo al professionismo non è più percepito come un'eccezione e sono sempre più i casi che rendono questo percorso una vera e propria regola. Al momento è la Juventus la società più attiva in questo contesto: Federicoe Andreane sono gli esempi lampanti, seguiti dal grigiorosso Zanimacchia tornato alla Cremonese per laA. La scalata diè al momento la più clamorosa e il suo percorsocategoria Promozione alla Nazionale di Mancini ha lasciato tutti senza parole. Carriera iniziata nel 2015 con il Pavarolo, dopo un settore giovanile tra Alessandria e Torino. Conquistata l'Eccellenza, il nativo di Rivoli viene ceduto prima al Saluzzo e poi nuovamente al Pavarolo. Nel 2018 passa al Verbania e conquista laD e due ...

morganevermind : RT @Vink901: Gatti? Incognita. Bremer? Grande giocatore ma comunaie inferiore a De Ligt. Pogba? Un fenomeno, ma è già rotto. Di Maria?… - GobboJfc1897 : RT @Vink901: Gatti? Incognita. Bremer? Grande giocatore ma comunaie inferiore a De Ligt. Pogba? Un fenomeno, ma è già rotto. Di Maria?… - nicoo1402 : @timidone0 @MariTD9 Vlahovic 81 Zakaria 9 Gatti 5..sono 95 circa. Bentancur 19 Kulu 10 (non è stato ancora riscatta… - matteo_nelli : RT @Vink901: Gatti? Incognita. Bremer? Grande giocatore ma comunaie inferiore a De Ligt. Pogba? Un fenomeno, ma è già rotto. Di Maria?… - CapetoLodovico : RT @Vink901: Gatti? Incognita. Bremer? Grande giocatore ma comunaie inferiore a De Ligt. Pogba? Un fenomeno, ma è già rotto. Di Maria?… -

Liberoquotidiano.it

Alla Juventus mancano ancora un paio di tasselli per completare la rosa da consegnare a Max Allegri per l'inizio della stagione. Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria, Pogba,, ai bianconeri manca ancora un vice Vlahovic e un mediano d'impostazione. Per il centrocampo si fanno i nomi di Paredes e Pjanic , oggi riportato da tutta la stampa italiana ma in ...La Juventus non ha chiuso il suo mercato: pronte altre manovre a centrocampo, il nodo sono le cessioniDi Maria, Pogba,(già preso mesi fa),(andato subito in prestito al Bologna) e Bremer sono stati gli acquisti di questo mercato estivo della Juventus. Ma il mercato dei bianconeri non è affatto da ... Gatti e Cambiaso, il triplosalto dalla serie D: la loro strepitosa parabola La Juventus vuole un altro attaccante. Werner, Zaniolo e Mertens i nomi principali di oggi, data la difficoltà di prendere Morata.Il mercato della Juventus evidenzia lo sforzo di tornare alla vittoria dopo due anni complicati: Allegri traccia l'obiettivo Scudetto ...