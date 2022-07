From Uk – Il Chelsea prova il triplo colpo dall’Inter: pronti 142 milioni di euro per Skriniar, Dumfries e Casadei (Di domenica 31 luglio 2022) Il Chelsea cerca rinforzi e guarda in casa Inter Potrebbero non essere finite le trattive di mercato tra Chelsea e Inter. In particolare, secondo football.london, i Blues guardano in casa nerazzurra per ben tre obiettivi: Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Cesare Casadei. Per convincere il club di Viale della Liberazione, sempre secondo il portale i londinesi avrebbero pronta un’offerta totale di 142 milioni di euro: Skriniar valutato meno di 80 milioni di euro, mentre il prezzo di Dumfries è stato fissato a circa 40 milioni. Dopo il no alla prima proposta per Casadei, poi, il Chelsea potrebbe rilanciare fino a 20 milioni e più ... Leggi su intermagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Ilcerca rinforzi e guarda in casa Inter Potrebbero non essere finite le trattive di mercato trae Inter. In particolare, secondo football.london, i Blues guardano in casa nerazzurra per ben tre obiettivi: Milan, Denzele Cesare. Per convincere il club di Viale della Liberazione, sempre secondo il portale i londinesi avrebbero pronta un’offerta totale di 142divalutato meno di 80di, mentre il prezzo diè stato fissato a circa 40. Dopo il no alla prima proposta per, poi, ilpotrebbe rilanciare fino a 20e più ...

