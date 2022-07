Fotografava bambini in spiaggia | denunciato straniero

Elbareport : Fotografava bambini nudi su una spiaggia elbana. Denunciato dai Carabinieri. -

Ascolta questo articolo Un turista straniero di 57 anni è stato denunciato con la grave accusa di detenzione di materiale pedopornografico . L'uomoin costume da bagno o completamente nudi su una spiaggia dell'Isola d'Elba , dove alcuni attenti genitori lo hanno colto in flagrante, ed hanno allertato le autorità di ...Isola d'Elba scossa dal caso di un turista chein spiaggia . Un caso su cui le forze dell'ordine dovranno far luce perché l'uomo è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico . Alcuni bagnanti avevano già notato ...Uno straniero 57enne in vacanza all'isola d'Elba è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico: era in possesso di decine di foto scattate a bambini in costume da bagno ...L'uomo è stato colto in flagrante mentre fotografava bambini nudi o in costume in spiaggia, sul tablet individuate centinaia di immagini ...