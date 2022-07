Forza Italia, Ronzulli attacca i fuoriusciti e difende la Lega: «Legami con la Russia? Propaganda di sinistra» (Di domenica 31 luglio 2022) La vicecapogruppo del gruppo al Senato di Forza Italia, fedelissima di Berlusconi, Licia Ronzulli ha commentato la situazione del suo partito in un’intervista a La Nazione. «Non ho mai neanche sognato di allontanarmi», ha detto. Sui fuoriusciti dal partito, li definisce duramente dei «traditori», in primis del mandato dei cittadini e poi di Forza Italia, di cui offendono «la storia e le battaglie»: «La coerenza avrebbe voluto almeno le dimissioni di chi occupa posti per nome e per conto del partito che ha lasciato. Questo cambio di casacca è un compromesso al ribasso per interessi specifici e personali, Legati al potere non al Paese, alla poltrona non ai valori», dice. Secondo la senatrice, il partito non sta implodendo: «Nulla di più lontano dalla realtà. Parliamo di ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) La vicecapogruppo del gruppo al Senato di, fedelissima di Berlusconi, Liciaha commentato la situazione del suo partito in un’intervista a La Nazione. «Non ho mai neanche sognato di allontanarmi», ha detto. Suidal partito, li definisce duramente dei «traditori», in primis del mandato dei cittadini e poi di, di cui offendono «la storia e le battaglie»: «La coerenza avrebbe voluto almeno le dimissioni di chi occupa posti per nome e per conto del partito che ha lasciato. Questo cambio di casacca è un compromesso al ribasso per interessi specifici e personali,ti al potere non al Paese, alla poltrona non ai valori», dice. Secondo la senatrice, il partito non sta implodendo: «Nulla di più lontano dalla realtà. Parliamo di ...

