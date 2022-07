Forza Italia a difesa dei milionari: no al contributo di successione ai super - ricchi (Di domenica 31 luglio 2022) 'Letta persevera, con una coerenza degna di altra causa, sulla tassa di successione per dare una dote ai diciottenni, confermando che la vocazione del Pd è quella del partito delle tasse. Il ... Leggi su globalist (Di domenica 31 luglio 2022) 'Letta persevera, con una coerenza degna di altra causa, sulla tassa diper dare una dote ai diciottenni, confermando che la vocazione del Pd è quella del partito delle tasse. Il ...

elio_vito : Forza Italia mi aveva chiamato a rapporto perché avevo criticato Berlusconi su Putin. Meloni mi aveva scritto per d… - CarloCalenda : Non siamo affatto equidistanti dal @pdnetwork e @forza_italia. Ho sempre pensato che Liberali, socialdemocratici e… - Mov5Stelle : Una è ministro uscente in quota Forza Italia, ex capogruppo dello stesso partito, ex ministro tra il 2008 e il 2011… - Steno5Stelle : RT @Mov5Stelle: on so in che modo Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia riusciranno a portare avanti un accordo visto che hanno votato in… - BaliceLibero : @PastorellaGiu @CarloCalenda Inutile far entrare gli ex forza italia in posizioni apicali per poi fare l'accordo con il PD... -