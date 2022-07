Formazioni ufficiali Modena-Catanzaro, Coppa Italia 2022/2023 (Di domenica 31 luglio 2022) Le Formazioni ufficiali di Modena-Catanzaro, match valevole per i preliminari di Coppa Italia 2022/2023. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 31 luglio alle ore 20:30, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Modena: in attesa Catanzaro:Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Gatti, Rolando, Verna, Pontisso, Bombagi, Tentardini, Biasci, Cianci. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ledi, match valevole per i preliminari di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 31 luglio alle ore 20:30, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa:Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Gatti, Rolando, Verna, Pontisso, Bombagi, Tentardini, Biasci, Cianci. SportFace.

