Formazioni ufficiali Inghilterra-Germania, finale Europei femminili 2022 (Di domenica 31 luglio 2022) Le Formazioni ufficiali di Inghilterra-Germania, finale degli Europei femminili 2022. Wembley sarà teatro dell’attesissima finale della rassegna continentale tra due potenze europee che da sempre dominano la scena calcistica internazionale. Inglesi e tedesche si affronteranno oggi, domenica 31 luglio, alle ore 18. Di seguito, invece, le scelte dei due allenatori. Inghilterra (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson (C), Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. Germania (4-3-3): Frohms; Rauch, Hegering, Hendrich, Gwinn; Dabritz, Oberdorf, Magull; Brand, Popp (C), Huth. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ledidegli. Wembley sarà teatro dell’attesissimadella rassegna continentale tra due potenze europee che da sempre dominano la scena calcistica internazionale. Inglesi e tedesche si affronteranno oggi, domenica 31 luglio, alle ore 18. Di seguito, invece, le scelte dei due allenatori.(4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson (C), Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.(4-3-3): Frohms; Rauch, Hegering, Hendrich, Gwinn; Dabritz, Oberdorf, Magull; Brand, Popp (C), Huth. SportFace.

