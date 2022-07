Formazioni ufficiali Bari-Padova | Coppa Italia 2022 2023

(Di domenica 31 luglio 2022) Ledi, match valevole per i preliminari di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 31 luglio alle ore 21:00, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Frattali; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Antenucci, Cheddira.: Donnarumma; Germano, Ilie, Gasbarro; Vasic, Dezi, Franchini, Curcio; Gagliano, Ceravolo, Russini. SportFace.

WiAnselmo : RT @Mediagol: PALERMO-REGGIANA, BROH E FELLA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Mediagol : PALERMO-REGGIANA, BROH E FELLA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERCOPPA DI FRANICA - Psg-Nantes, le formazioni ufficiali: presenti Verratti e Donnarumma - susydigennaro : RT @napolimagazine: SUPERCOPPA DI FRANICA - Psg-Nantes, le formazioni ufficiali: presenti Verratti e Donnarumma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERCOPPA DI FRANICA - Psg-Nantes, le formazioni ufficiali: presenti Verratti e Donnarumma -

Sono state diramate ledi PSG - Nantes, partita valida per la Supercoppa di Francia, primo trofeo della stagione transalpina. Ecco le scelte dei due allenatori, col PSG che punta a conquistare subito la ...Commenta per primo Seconda amichevole per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo il pareggio contro l'Adana Demirspor di Balotelli e Montella, oggi in campo alle 20:30 contro il Maiorca . ...Inizia l'avventura del nuovo Palermo targato City Group. Il primo scoglio da affrontare è la Reggiana della vecchia conoscenza Aimo Diana.