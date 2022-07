Formazioni Napoli-Maiorca: le possibili scelte di Spalletti per l’amichevole di stasera (Di domenica 31 luglio 2022) Il Napoli tra poche ore scenderà in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per la seconda amichevole del ritiro in Abruzzo. Sfida al Mallorca questa sera alle 20:30, dopo la prima uscita di mercoledì contro l’Adana Demirspor di Mario Balotelli. Luciano Spalletti ha le idee abbastanza chiare sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto. Scontata la conferma del 4-3-3 visto in queste prime uscite, così come la presenza di Meret tra i pali, nonostante le voci di mercato. Avanti al portiere azzurro ci saranno Amir Rrahmani e Kim Min-jae, con il sudcoreano che sarà quindi subito in campo dal primo minuto. Sulle fasce confermati il capitano Di Lorenzo e Mario Rui, rimandato quindi l’esordio da titolare di Mathias Olivera. Kim Min-jae Napoli A centrocampo ancora fuori Fabian Ruiz, ci sarà il trio composto da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Iltra poche ore scenderà in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per la seconda amichevole del ritiro in Abruzzo. Sfida al Mallorca questa sera alle 20:30, dopo la prima uscita di mercoledì contro l’Adana Demirspor di Mario Balotelli. Lucianoha le idee abbastanza chiare sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto. Scontata la conferma del 4-3-3 visto in queste prime uscite, così come la presenza di Meret tra i pali, nonostante le voci di mercato. Avanti al portiere azzurro ci saranno Amir Rrahmani e Kim Min-jae, con il sudcoreano che sarà quindi subito in campo dal primo minuto. Sulle fasce confermati il capitano Di Lorenzo e Mario Rui, rimandato quindi l’esordio da titolare di Mathias Olivera. Kim Min-jaeA centrocampo ancora fuori Fabian Ruiz, ci sarà il trio composto da ...

