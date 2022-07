Fondazione Di Vittorio: “Tra 20 anni 6,8 milioni di lavoratori in meno causa declino demografico. Rivedere politiche migratorie” (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2042 il bacino dei potenziali lavoratori conterà 6,8 milioni di persone in meno. Mentre la popolazione non in età da lavoro (under 15 e over 64) registrerà una crescita di 3,8 milioni di persone e l’età media crescerà di 4 anni. Una ricerca della Fondazione di Vittorio della Cgil analizza le pesanti ripercussioni del declino demografico sul futuro del mercato del lavoro italiano. Come spiegato dal demografo Alessandro Rosina a ilfattoquotidiano.it qualche settimana fa, “nei prossimi 30 anni assisteremo a una riduzione di un terzo della popolazione in età attiva”. L’effetto si fa sentire anche sul tasso ufficiale di occupazione che misurerà sempre più solo in parte l’effettivo andamento del mercato. Secondo i due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2042 il bacino dei potenzialiconterà 6,8di persone in. Mentre la popolazione non in età da lavoro (under 15 e over 64) registrerà una crescita di 3,8di persone e l’età media crescerà di 4. Una ricerca delladidella Cgil analizza le pesanti ripercussioni delsul futuro del mercato del lavoro italiano. Come spiegato dal demografo Alessandro Rosina a ilfattoquotidiano.it qualche settimana fa, “nei prossimi 30assisteremo a una riduzione di un terzo della popolazione in età attiva”. L’effetto si fa sentire anche sul tasso ufficiale di occupazione che misurerà sempre più solo in parte l’effettivo andamento del mercato. Secondo i due ...

L'Italia che invecchia e in crisi demografica dovrà fare i conti anche con le conseguenze sul mercato del lavoro. Come si legge in una ricerca della Fondazione di Vittorio della Cgil, "fra vent'anni il bacino dei potenziali lavoratori subirà una netta diminuzione, 6,8 milioni di persone, mentre la popolazione non in età da lavoro (under 15 e over 64) registrerà una crescita di 3,8 milioni di persone e l'età media crescerà di 4 anni".