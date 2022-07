Fiorentina, Martinez Quarta: «Pronti ad iniziare la stagione. Mondiale e Jovic, dico tutto» (Di domenica 31 luglio 2022) Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha analizzato la nuova stagione che aspetta i viola e non solo Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. NUOVA stagione – «Ci aspettano tre mesi con molte partite e avremo tutti la possibilità di giocare. Dobbiamo essere Pronti ad affrontare questo periodo intenso». Mondiale – «Nell’ultimo non rientrai nei convocati, ma sto lavorando in questo senso perché ci tengo tantissimo. Sto lavorando per fare bene e trovare la continuità che non ho avuto in questo biennio alla Fiorentina». Jovic E CABRAL – «Jovic è un giocatore di qualità che non ha avuto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Lucas, difensore della, ha analizzato la nuovache aspetta i viola e non solo Lucas, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. NUOVA– «Ci aspettano tre mesi con molte partite e avremo tutti la possibilità di giocare. Dobbiamo esseread affrontare questo periodo intenso».– «Nell’ultimo non rientrai nei convocati, ma sto lavorando in questo senso perché ci tengo tantissimo. Sto lavorando per fare bene e trovare la continuità che non ho avuto in questo biennio alla».E CABRAL – «è un giocatore di qualità che non ha avuto ...

