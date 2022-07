Fiorentina, Italiano: “Abbiamo affrontato una grande squadra, buona reazione” (Di domenica 31 luglio 2022) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine della sfida amichevole persa 2-1 contro il Galatasaray. “E’ stato un test impegnativo. Abbiamo giocato contro una squadra forte e dopo i primi dieci minuti penso che Abbiamo preso le misure ed iniziato a giocare. Purtroppo Abbiamo approcciato in maniera non attentissima: se penso al primo gol subito sale il nervoso, il secondo ci può stare pero’ partire con l’handicap non ci sta”. Sul secondo tempo ha affermato: “Abbiamo realizzato un gol ma per me c’erano i presupposti per farne altri. I ragazzi hanno reagito e preso in mano la partita e questo è positivo. Nonostante la sconfitta, la prestazione c’è stata. Abbiamo da sistemare alcune cose ma ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Vincenzo, tecnico della, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine della sfida amichevole persa 2-1 contro il Galatasaray. “E’ stato un test impegnativo.giocato contro unaforte e dopo i primi dieci minuti penso chepreso le misure ed iniziato a giocare. Purtroppoapprocciato in maniera non attentissima: se penso al primo gol subito sale il nervoso, il secondo ci può stare pero’ partire con l’handicap non ci sta”. Sul secondo tempo ha affermato: “realizzato un gol ma per me c’erano i presupposti per farne altri. I ragazzi hanno reagito e preso in mano la partita e questo è positivo. Nonostante la sconfitta, la prestazione c’è stata.da sistemare alcune cose ma ...

