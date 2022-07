Fiorentina battuta dal Galatasaray (1-2) in un’amichevole che diventa rissa. Ylmaz stende Dodò e l’arbitro non lo caccia (Di domenica 31 luglio 2022) A metà partita le testate fra Bonaventura e Kultu, solo ammoniti, e nel finale addirittura una manata sul viso di Ylmaz a Dodò. Nemmeno un richiamo per il turco. Inammissibile. L'arbitro austriaco, Andreas Heiss, non avrebbe dovuto dirigere nemmeno una vecchia partita fra scapoli e ammogliati. Se non la sai tenere in mano, anche una gara amichevole diventa rissa, come questa Fiorentina-Galatasaray che avrebbe avuto svolgimento diverso con una direzione più attenta e puntuale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) A metà partita le testate fra Bonaventura e Kultu, solo ammoniti, e nel finale addirittura una manata sul viso di. Nemmeno un richiamo per il turco. Inammissibile. L'arbitro austriaco, Andreas Heiss, non avrebbe dovuto dirigere nemmeno una vecchia partita fra scapoli e ammogliati. Se non la sai tenere in mano, anche una gara amichevole, come questache avrebbe avuto svolgimento diverso con una direzione più attenta e puntuale L'articolo proviene da Firenze Post.

