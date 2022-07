Filippo Salvi | il maresciallo morto a 36 anni in un blitz antimafia | la “sua” Sedrina gli dedica una piazza

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 luglio 2022) Botta di. Non si può cambiare il passato, ma si deve lavorare per un futuro migliore. Un rinnovato sguardo al futuro, che abbia però come punto di partenza il ricordo e l’esempio di chi, proprio per il futuro di tutti, ha donato la propria vita. Questi il sentimento e la consapevolezza che hanno accompagnato il ricordo didei carabinieri del R.O.S., al quale è stata intitolata unaa Botta di, dopo la messa nella chiesa parrocchiale, nella mattinata di sabato 30 luglio. Aveva 36quando, nella notte del 12 luglio 2007 a Bagheria (Palermo), morì in seguito a una caduta in un dirupo, durante un’operazione. A 15da quel ...