Fabian Ruiz rifiuta il West Ham ma anche il rinnovo: la situazione (Di domenica 31 luglio 2022) Fabian Ruiz avrebbe rifiutato la proposta del West Ham ma anche il rinnovo con il Napoli. Il centrocampista Fabian Ruiz si troverebbe attualmente in una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 31 luglio 2022)avrebbeto la proposta delHam mailcon il Napoli. Il centrocampistasi troverebbe attualmente in una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

forumJuventus : (Cds) 'Mercato Juve? Dipende da Pogba. Proposti ai bianconeri anche Saul e Pjanic, a Torino si guarda a De Jong e F… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - GoalItalia : Si scalda la pista Fabian Ruiz per la Juventus: lo spagnolo può arrivare a parametro zero nel 2023 ?? [??… - infoitsport : Rottura tra Napoli e Fabian Ruiz: cosa succede adesso - akille15 : #GFVIP CALCIOMERCATO :BELOTTI ALLA ROMA E FABIAN RUIZ AL MANCHESTER UNITED. -